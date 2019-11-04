Учёные назвали смертельную опасность сигаретных фильтров

По данным исследований, эти цилиндры с ацетатным волокном вообще никак не уменьшают вред от курения, а приделывают их, лишь чтобы сэкономить и заодно запудрить людям мозги мифом о безопасности.

Британские и американские учёные призвали ввести полный запрет на сигаретные фильтры, пишет British Medical Journal. Сообщается, что исследователи считают нужным внести эти изделия в чёрный список в рамках общего запрета на одноразовые пластиковые предметы, который вступит в силу в Евросоюзе в 2021 году.

Эксперты назвали фильтры "самым смертоносным мошенничеством в истории человеческой цивилизации". По их словам, они совершенно бесполезны, то есть никоим образом не снижают вред от курения, и представления о том, что они якобы делают сигареты безопаснее, — глобальное заблуждение.

Учёные напомнили, что сигареты с фильтрами начали продавать в 1950-е годы. Именно тогда производители убедили всех, что с этими приспособлениями курить не так опасно. На самом же деле, заверили авторы статьи, фильтры лишь позволили сэкономить табак, выпускать больше сигарет и одновременно послужили психологической приманкой, которая провоцировала курить больше и делать более глубокие затяжки.

Теперь мы знаем, что этот аргумент безопасности был мифом, одним из многих созданных табачной промышленностью для продажи сигарет Из опубликованной научной статьи

Как подчеркнули исследователи, всё, что получили люди от этих фильтров, — триллионы и триллионы окурков, которые не разлагаются. Стоит отметить, что изделия состоят из обёрнутого в бумагу ацетатного волокна, и это самый распространённый вид мусора на планете.

Ранее Лайф писал о предложении депутата Госдумы разработать технологию утилизации окурков, а также о призыве Минздрава ввести экологический налог на сигареты.