В небе над Ирландией заметили таинственный красный пузырь

Необычный объект сфотографировал астроном-любитель. Он оказался химиком по профессии и быстро определил его состав и происхождение

Ирландский астроном-любитель Ральф Смит с помощью своего телескопа сфотографировал туманность Пузырь, расположенную в созвездии Кассиопея на расстоянии 9200 световых лет от Земли. Как отметил автор снимка, это не так уж далеко в масштабах всего Млечного Пути. Отметим, что диаметр нашей родной галактики составляет 100 тысяч световых лет.

Туманность окрашена в красные тона. Астрофотограф, химик по профессии, заявил, что облако состоит из водорода, оно окружает звезду и постоянно растёт под действием её энергии.

Впечатляющее фото 56-летний Смит сделал прямо в саду возле своего дома и потратил ради этого две ночи. Он убеждён, что ему крупно повезло добиться такого результата, учитывая в основном облачную погоду в Северной Ирландии.

Астроном-любитель рассказал, что увлекается наблюдениями ночного неба с детства, однако много лет у него просто не было свободного времени на это хобби.

Отметим, что туманность Пузырь также известна под названием NGC 7635. Звезда внутри неё чрезвычайно массивна и светит в 4000 раз ярче Солнца. Такие звёзды отличаются тем, что постоянно извергают из себя мощные потоки вещества, которое и образуют подобные туманности.