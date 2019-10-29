Как "зажечь" в глазах интерес к науке?

В век частных космических компаний, открытия новых галактик, развития искусственного интеллекта интерес большинства россиян к научно-техническим достижениям ограничивается презентацией яблочных гаджетов.

11 октября на 86-м году жизни скончался легендарный лётчик-космонавт, герой СССР Алексей Архипович Леонов. Его фразу при выходе в космическое пространство "Вижу, вижу небо! Землю!" по своей значимости можно сравнить с гагаринской "Поехали!". Просто, ёмко, эмоционально и достойно эпоса.

Чтобы сообщить о смерти человека-легенды, американское космическое агентство NASA даже прервало прямую трансляцию выхода двух своих астронавтов в космос.

— Мы опечалены уходом из жизни легендарного космонавта Алексея Леонова, который 18 марта 1965 года стал первым человеком, вышедшим в космос, — говорится в сообщении NASA.

О скорбном событии в российских СМИ сообщили в телевизионных новостях, позднее были публикации во многих изданиях. Но как много молодых людей знают имена современных космонавтов?

Раньше наука и развитие новых технологий были в приоритетной повестке страны. Развитие тяжёлой промышленности, атомной энергии, полёты в космос — всё это получало огромное внимание. На это выделялись миллиарды рублей, на это работала вся система образования.

А что сейчас? В современной России профессия учёного не сильно востребована. Она и малооплачиваема, и научная база недоразвита. В поисках лучшей доли перспективные специалисты уезжают в другие страны. Но это уже последствия, а не первопричина.

На самом деле проблема отсутствия интереса к науке начинается ещё в школе и при подготовке к ней. Обилие псевдопредметов, бесконечные тесты по ЕГЭ вынуждают детей относиться к новой информации как к баллам, а не как к новым знаниям. В конечном итоге это тормозит развитие ребят, отпугивает многих от посещения научных кружков, классов робототехники, авиастроения.

— Благодаря этой системе подготовки мы растим поколение с потухшими глазами, — сокрушаются на родительских форумах папы и мамы учащихся.

Но наука может быть интересной, к ней только надо найти правильный подход. Наглядный пример — фестиваль NAUKA 0+, "научные бои" Политехнического музея, научно-развлекательные центры "Экспериментариум", "Ньютон парк". Дети готовы стоять в очереди, чтобы туда попасть.

Единственное — всё это есть в Москве и нескольких городах-миллионниках. А вот если ты не житель мегаполиса, то вся надежда на корпорации.

Возьмём для примера проект компании РУСАЛ. Вот уже три года в нескольких регионах России проходит "РУСАЛ ФестивAL #Наука", миссией которого является повышение интереса к изобретательству и техническим профессиям у школьников и студентов. Программа построена таким образом, чтобы посетители смогли и развлечься, и получить знания. Для этого проводятся интерактивные выставки, лекции известных учёных, квесты, показываются научно-популярные фильмы.

В этом году в рамках фестиваля была открыта выставочная экспозиция "Путеводитель по науке". Благодаря очкам виртуальной реальности ребята смогли узнать о жизни пещерного человека в эпоху палеолита и даже заглянуть в будущее — увидеть мир роботов и летающих машин.

Любителям астрономии предлагается посетить импровизированный античный город и посмотреть в купольном кинотеатре фильм об известных созвездиях.

Кроме того, на выставке можно послушать необычную музыку. Она создаётся с помощью водопроводных труб, стеклянных колб, катушки Тесла и даже фруктов. Яблоки, груши, апельсины, бананы через провода подключают к компьютеру, который и воспроизводит звуки. Такой музыкальный жанр называется треш-саунд.

Юным моделистам предлагается собрать игрушечные самолёты, автомобили, квадрокоптеры и лодки на воздушной подушке, глиссеры. Готовые изобретения можно испытать сразу на фестивале. Для глиссеров подготовлен небольшой бассейн, а для автомобилей — трамплин.

Для бесстрашных любителей опытов параллельно работает квест "Лаборатория будущего", приуроченный к 150-летию Периодической таблицы химических элементов Д.И. Менделеева. Его программа построена таким образом, что каждый ребёнок может принять участие в проведении опытов. Школьники обучаются азам молекулярной кухни: готовят искусственную икру, "слоёный пирог" из разных жидкостей и даже пробуют их. Главное — организаторы заверяют: "Всё безопасно".

Но настоящий вау-эффект вызывает опыт с огнём, который не обжигает.

— Я держала в руках пламя, и оно совсем не ощущалось. Это невероятно круто, — сказала 11-летняя Катя Анохина.

Параллельно с работой выставки проводятся научно-популярные лекции. Например, лётчик-космонавт Сергей Рязанский рассказывает про космические путешествия. Медицину будущего представляет врач-терапевт высшей категории, научный журналист Алексей Водовозов. Тайну полезных микробов и бактерий раскрывает руководитель лаборатории микробной биотехнологии биологического факультета МГУ Андрей Шестаков.

На сегодняшний день "РУСАЛ ФестивAL #Наука" уже прошёл в Ереване, Иркутске, Братске, Москве и Таёжном Красноярского края. Для городов проведения фестиваля это событие всегда праздник. Только в Братске его посетило более 5000 человек, а в посёлке Таёжный из 6000 жителей — 1500 человек. Эти рекордные показатели только доказывают, что наука может быть интересной. Достаточно нескольких зрелищных экспериментов, простого объяснения непростых явлений, креативного подхода — и можно "зажечь" интерес в глазах любого ребёнка.