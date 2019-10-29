Учёные нашли ещё одну планету в Солнечной системе

Она находится между орбитами Марса и Юпитера и совершает один оборот вокруг Солнца за 5,5 земных года.

Астрономы обнаружили шестую карликовую планету в Солнечной системе, пишет Nature Astronomy. Сообщается, что речь идёт об объекте, который до сих пор был известен как астероид Гигея. Он расположен в главном поясе астероидов между орбитами Марса и Юпитера.

Диаметр небесного тела — 430 километров. Напомним, до сих пор в Солнечной системе насчитывалось пять карликовых планет: Плутон, Эрида, Хаумеа, Макемаке и Церера. Самой маленькой считали Цереру, она тоже из главного пояса — 950 километров в диаметре.

Гигею открыл в 1849 году итальянский учёный Аннибале де Гаспарис. Её назвали в честь древнегреческой богини здоровья. Недавно астрономы рассмотрели объект в "Очень большой телескоп" (Very Large Telescope) Европейской Южной обсерватории и убедились, что он сферической формы. Таким образом, по их мнению, он соответствует всем параметрам карликовой планеты — круглый, вращается вокруг Солнца, не является чьим-либо спутником и не может расчистить окрестности своей орбиты от других объектов.

Благодаря полученным изображениям Гигею можно переквалифицировать в карликовую планету, самую маленькую в Солнечной системе на сегодняшний день Пьер Вернацца, ведущий автор исследования

Учёные пришли к выводу, что Гигея, Церера и все астероиды главного пояса возникли в результате мощного удара, то есть столкновения небесных тел, примерно два миллиарда лет назад. В то же время, как ранее писал Лайф, большинство современных астрофизиков сходятся во мнении, что они сформировались из протопланетного диска на ранних этапах развития Солнечной системы, а гравитация Юпитера просто не позволила им соединиться в нечто более крупное.