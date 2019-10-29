Телескоп "Хаббл" заснял зловещее лицо в космосе

На фотографии, которую он передал на Землю, — кадр катастрофы галактических масштабов.

Телескоп "Хаббл" "поздравил" землян с Хэллоуином жутким снимком, пишет Daily Mail. Сообщается, что изображение напоминает чьё-то лицо. Астрофизики пояснили, что на фото — момент столкновения двух галактик.

Они встретились таким образом, что вокруг них возникло кольцо из звёздного вещества. Исследователи подчеркнули, что так бывает очень редко. Катастрофическое событие происходило в 704 миллионах световых лет от Земли.

Кольцо образовало "овал лица" и "нос" воображаемого создания. В нём идёт активное образование новых звёзд. Пара галактик — это, соответственно, "глаза". По словам учёных, они примерно одинакового размера. И это опять же необычный случай: в основном друг с другом сталкиваются разные по массе и объёму галактики, причём более крупная "пожирает" свою соседку.

В данном же случае, по прогнозам, через пару миллиардов лет они сольются воедино и образуют новую огромную галактику. Ранее Лайф писал о предстоящем столкновении Млечного Пути с Туманностью Андромеды.

Напомним, космическая обсерватория Hubble, названная в честь астронома Эдвина Хаббла, была запущена на орбиту в 1990 году и стала крупнейшей в мире. Среди самых значимых наблюдений телескопа — определение скорости расширения Вселенной, первая карта поверхности Плутона, частичное подтверждение гипотезы о наличии сверхмассивных чёрных дыр в центрах галактик. Недавно Hubble прислал снимок, на котором изображено нечто похожее на "портал" в другое измерение.