Зомбилэнд — это реальность. Как людей превращают в ходячих мертвецов

В этом сезоне на нас снова наступают зомби из кинолент. Сейчас в кинотеатрах гремит очередной "Зомбилэнд", но его сюжет весьма вторичен. В отличие от реальной истории появления зомби на плантациях Нового света. Речь идёт о вполне реальной технологии превращения людей в рабов. Лайф разобрался, кем были настоящие зомби и кто их такими сделал.

Главное — притвориться одним из них

Этого человека звали Клервиус Нарцисс. Он был гаитянином. И это его гроб. Тот самый, в котором его похоронили за 20 лет до того, как был сделан этот снимок. По его словам, на лбу на всю жизнь остался шрам от гвоздя.

В 1962-м он внезапно тяжело заболел, врачи сказали, что медицина бессильна, его объявили мёртвым и честь по чести предали земле. Он говорил, что помнил себя в больнице, а потом первое воспоминание — он уже в какой-то деревушке. Там все пахали на тростниковых плантациях. И он, соответственно, тоже стал рабом. На 18 лет. Его спасло то, что в какой-то момент он наконец стал вспоминать, что случилось, и вообще понимать реальность. Но не подавал виду. Заметил, что есть и другие вменяемые люди. Они тоже притворялись.

На кого он работал, он точно не знал, мог лишь предполагать, что на какого-то явно высокопоставленного и богатого человека.

Неизвестно, как сложилось у остальных, но Клервиус сбежал-таки и вернулся домой. Там, на плантациях, было много времени подумать, и мысли привели его к тому, что всё это — сюрприз от дражайших братцев, с которыми он судился из-за земельного участка. Когда он к ним пришёл, он ещё больше укрепился в этих подозрениях. Никто не обрадовался, наоборот, все были в шоке. Ведь теперь Клервиус снова мог заявить о своих правах. Единственный человек, с кем можно было поговорить, — сестра. Но вскоре родственнички снова от него избавились — упекли в психушку.

Лучше быть психом, чем рабом

Ещё одна занимательная история. Жила-была одна женщина по имени Фелиция Феликс-Ментор. Заметьте, тоже в Гаити. Были у неё родители, и был муж. И вдруг в 29 лет примерно то же самое, что и с Нарциссом: внезапная болезнь, "смерть", похороны. Проходит 29 лет (какое совпадение!), и её замечают в родных краях бредущей по улице. Имя своё она не помнит, одета в лохмотья, но сказала, что идёт на ферму отца. И указывает как раз в нужном направлении. Представьте себе, когда она пришла туда, её узнали все, в том числе вдовец. У неё была родинка на левой ноге. В общем, у родственников не было никаких сомнений. Женщину обследовали в клинике, диагностировали маниакально-депрессивный психоз. Были внезапные приступы хохота без причины.

Технологии вуду

В Гаити этому научились у рабов, которых в XVII веке привезли туда из Западной Африки. Вместе с ними привезли религию вуду и все соответствующие обряды с гипнозом, трансом, разными зельями. Вот оттуда и пошла эта традиция — похищать, как мы понимаем, псевдопокойников с кладбищ. Безутешные родные даже взяли за правило дежурить у могилы первые несколько дней после траурной церемонии. Уж простите, пока процессы не начнутся с телом (какие — понятное дело). Именно поэтому захоронения у гаитян часто расположены вдоль дорог и вообще в тех местах, где постоянно есть люди. Так спокойнее.

Что сказали врачи

Уж во всяком случае о каком-либо воскрешении из мёртвых они и слышать не хотели. Заявили, что вся эта магия — просто наркотики и яды. Совершенно конкретные — тетродотоксин. Нужная доза вводит человека в летаргический сон на 10–12 часов. Чтобы растянуть эффект, добавляется ещё что-то. Что — пока не ясно. В любом случае человек по всем признакам кажется мёртвым: дыхание не прослеживается, пульса нет, зрачок на свет не реагирует. Инсценировка идеальная. А через несколько часов после похорон могилу раскапывают, тело достают оттуда и увозят куда надо. А там снова проводят обработку (уже дурманом) — и в результате человек становится безвольным существом, которое даже не помнит своих близких. Зато может выполнять нужную работу. Бесплатно. За миску риса. Неадекватность его всячески поддерживают, есть специальные люди, которые постоянно пичкают "зомби" наркотиками. "Бокоры" называются, это такие у них служители культа, жрецы.

Зомби-апокалипсис сегодня

Мораль такова: зомби существуют, только в кино мы их вряд ли увидим. Швы, свисающие лоскуты кожи — это всё ни о чём. А в реальности они, так сказать, по физическим признакам живые люди. Как мы. Они мертвы как личности. И сами верят в своё бессилие. Вот что страшно на самом-то деле. Притом раньше эту иллюзию поддерживали сильнодействующими веществами, а теперь можно и без них: есть прекрасные соцсети и удивительные средства массовой информации. Кстати, поделитесь этим текстом. И помните: единственное безвыходное положение — это смерть. А мы с вами живы.