Мона Лиза, какой вы её не видели. 3D-инсталляция Джоконды в Лувре — видео

Экспонат показали в Лувре, но увидеть его можно только в виртуальной реальности.

На выставке работ Леонардо да Винчи в Лувре показали трёхмерную копию "Джоконды", пишет Engadget. Сообщается, что художники попытались полностью воссоздать внешность знаменитой женщины и изобразили её сидящей на стуле в той же позе, в которой она предстаёт на картине. Для этого специалисты проанализировали рентгеновские и инфракрасные снимки портрета.

Создатели инсталляции рассказали, что работа над ней позволила больше узнать о Моне Лизе. В частности, инфракрасное сканирование позволило лучше рассмотреть её волосы под вуалью и наряд из золотистой ткани. Это позволило окончательно убедиться в том, что на портрете — женщина благородного происхождения. Напомним, по мнению искусствоведов, изображена Лиза Джерардини, супруга состоятельного торговца шёлком Франческо дель Джокондо.

Кроме того, снимки помогли исследовать знаменитую технику живописи "сфумато", разработанную Леонардо да Винчи. Она заключается в наслоении красок друг на друга и смягчении очертаний предметов, чтобы отобразить окружающий воздух.

Первые увидевшие 3D-копию посетители признались, что благодаря этой инсталляции впервые узнали о том, что "Мона Лиза" написана не на холсте, а на доске из тополя, на которой есть след от разлома.

Добавим, что выставка произведений да Винчи в Париже стала крупнейшей в истории. Она приурочена к 500-летию со дня смерти художника и продлится четыре месяца. В экспозиции 160 работ. К этому событию готовились десять лет.