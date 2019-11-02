Беспилотные авто научились "видеть" машины за углом по их тени — видео

Новая система позволяет остановиться на полсекунды раньше. Иногда этого достаточно, чтобы спасти чью-то жизнь.

В США разработали новую технологию обнаружения выезжающих из-за угла машин, пишет MIT News. Сообщается, что её успешно протестировали на беспилотном автомобиле. Он остановился на безопасном расстоянии перед тем, как из-за стены показалась другая машина. По словам инженеров, её удалось распознать благодаря тени, которую она отбрасывает перед собой. Камера замечает изменения в интенсивности света и таким образом определяет, что тень движется.

Испытания прошли на территории подземной автостоянки. Разработчики признали, что нужна проверка в условиях интенсивного дорожного движения, поскольку во время теста машина двигалась очень медленно.

До сих пор на беспилотных авто использовалась система LiDAR, однако она позволяет обнаруживать только непосредственно видимые объекты. Новинка помогает среагировать на 0,72 секунды быстрее.

Наша большая мечта — обеспечить своего рода "рентгеновское зрение" для транспортных средств, быстро движущихся по улицам Даниэла Рус, разработчик

Отмечается, что эта система работает по тому же принципу ориентации в пространстве, который использовали в марсоходах, она называется визуальной одометрией. Разработчики уверены, что в будущем технологию применят при создании робокурьеров и роботов, приносящих лекарства пациентам больниц.