Учёные нашли способ сделать людей неуязвимыми к радиации

Специальный белок в организме тихоходок может защитить ДНК практически от любых повреждений. И его уже научились внедрять в клетки человеческого организма.

Калифорнийские учёные выяснили, как работает защита тихоходок от радиации, пишет eLife. Сообщается, что речь идёт об особом белке под названием Dsup — Damage Supressor, что в переводе "подавитель повреждений".

По данным недавнего исследования, в случае опасности он окружает (как бы "окутывает") петли ДНК и таким образом защищает от воздействия ионизирующего излучения. Это позволяет организму оставаться невредимым даже при дозе облучения, в 1000 раз превышающей летальную для человека.

Как писал Лайф, в 2016 году японские учёные провели эксперимент по вживлению этого белка в человеческие клетки. Он прошёл успешно и позволил на 40 процентов повысить их устойчивость к радиации. Отмечается, что в дальнейшем учёные планируют воспользоваться возможностями генной инженерии, чтобы сделать ДНК человека способной самостоятельно вырабатывать Dsup.

Также есть идея создать препарат, содержащий это вещество, чтобы принимать его перед сильными облучениями (химиотерапией, к примеру). Стоит отметить, что "подавитель повреждений" очень пригодится космонавтам не только для жизни на орбите, но и для будущих полётов на Луну и Марс.

Напомним, тихоходки — это микроскопические беспозвоночные, известные прежде всего своей уникальной выносливостью. Они могут впадать в особое состояние ангидробиоза, его иногда называют "остекленением". При этом из их организма выходит вся вода. В такой "спячке" тихоходки способны выдерживать самые убийственные условия, в том числе космический вакуум, температуру вплоть до абсолютного нуля, то есть до –270 градусов, и фатальную для всех остальных живых существ радиацию.