Это очень смешно. Психологи сравнили чувство юмора мужчин и женщин

Исследователи оценили шутки пяти тысяч человек и подготовили серьёзный статистический анализ.

Мужчины в среднем смешнее женщин, утверждают психологи из Великобритании и США. Об этом пишет Psychology Today. Сообщается, что учёные обобщили 28 ранее проведённых похожих исследований, в которых приняло участие более пяти тысяч человек. Сколько из них было мужчин и сколько женщин, не уточняется.

Участников эксперимента просили пошутить — к примеру, составить забавную подпись к карикатуре. В оценке их остроумия психологи сошлись на том, что 63% мужчин юморят лучше среднестатистической женщины.

Насколько нам известно, в среднем мужчины, по-видимому, обладают более высокой способностью к юмору, чем женщины Джил Грингросс, психолог Университета Аберистуита в Уэльсе

В то же время исследователи подчеркнули, что не видят основания считать абсолютно всех мужчин остроумнее женщин. Они напомнили об известных комедийных актрисах, в том числе о Люсиль Болл, Джоан Риверс, Саре Сильверман, Тине Фей и Али Вонг, и заявили, что эти женщины в чувстве юмора превосходят 99,9% всех мужчин.

Среднестатистическое превосходство мужчин в умении шутить психологи объяснили тем, что им приходится конкурировать друг с другом за внимание женщин, ведь представительницы слабого пола, как правило, выбирают партнёров с чувством юмора. В то же время мужчины чаще всего не придают особого значения остроумию женщин.

Вполне возможно, что представление о том, что женщины менее остроумны, настолько распространено, что влияние общества мешает девочкам и женщинам развивать и выражать свой юмор Джил Грингросс, психолог Университета Аберистуита в Уэльсе

Добавим, что датский комик Софи Хаген назвала это исследование "чертовски невежественным".