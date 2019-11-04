Земле "крышка". Похолодание в Антарктике вызовет новый ледниковый период

Вопреки господствующему мнению об угрозе глобального потепления, исследователи ледников Антарктики уверяют, что на самом деле на Земле скоро похолодает.

Исследователи из Университета Чикаго заявили об опасности увеличения объёмов морского льда в Антарктике, пишет Nature Geoscience. Учёные напомнили, что Земля пережила уже несколько ледниковых периодов и сейчас на планете перерыв между ними, который подходит к концу.

Что именно становится первопричиной очередного похолодания, они пока установить не смогли. Однако геофизики предположили, что примерно 12 тысяч лет назад цепочка катастрофических изменений началась с падения крупного астероида. Как ранее писал Лайф, оставшийся после него кратер нашли в Гренландии. По версии учёных, астероид мог несколько изменить вращение Земли по своей орбите и тем самым вызвать похолодание.

Они подчеркнули, что само по себе это событие не может привести к ледниковому периоду, но накапливающийся лёд работает как крышка, которая не позволяет углекислому газу проникать из океана в атмосферу. А поскольку диоксид углерода — парниковый газ, без него планета охлаждается ещё больше.

Это стало ясно благодаря компьютерной симуляции, которая показала, что льды Антарктики играют ключевую роль в климатических изменениях на Земле.

Стоит отметить, что на сегодняшний день большинство климатологов говорят не об увеличении, а, наоборот, о резком сокращении объёмов льда в антарктических и арктических широтах.