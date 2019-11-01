Зарядка за 10 минут. Инженеры улучшили батареи для электрокаров

По их словам, теперь достаточно выпить кофе и посетить "отдельный кабинет", чтобы машина как следует зарядилась. Энергии хватит на 300–500 километров.

Исследователи из Университета штата Пенсильвания, США, нашли способ заряжать электромобили за 10 минут и при этом защитить их от быстрого изнашивания. Об этом пишет Daily Mail. Сообщается, что они разработали технологию интенсивного нагрева, а затем резкого охлаждения литийионных батарей.

Отмечается, что таким образом удалось решить наболевшую проблему: многие электрокары приходится заряжать по несколько часов, а быстрая зарядка приводит к ухудшению качества аккумуляторов. Дольше сохранить их изначальную ёмкость помогает сильный нагрев, однако он тоже опасен.

Поэтому инженеры разработали специальный алгоритм: сначала батарея нагревается до 60 градусов по Цельсию за счёт тонкой никелевой фольги, а потом остывает благодаря встроенной системе охлаждения.

Технология позволяет получить энергию, достаточную для того, чтобы проехать минимум 320 километров. Разработчики подчеркнули, что машине хватит времени зарядиться, пока водитель пьёт кофе и ходит в туалет. При этом батарея, как они уверяют, способна выдержать 2500 циклов зарядки.

Добавим, что в Москве на сегодняшний день насчитывается около 85 станций для зарядки электромобилей. При этом "быстрых" среди них всего несколько. Компания МГТС заявила о планах построить ещё десять станций, при этом на семи из них зарядиться можно будет за 20–30 минут.