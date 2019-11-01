В космосе нашли символ Хэллоуина

Он возник около звезды, которая минимум в 15 раз тяжелее Солнца, и сердито смотрел в камеру телескопа.

NASA поздравило поклонников астрономии с Хэллоуином впечатляющим снимком. Он опубликован на сайте космического агентства. Сообщается, что это объект под названием туманность Джек-фонарь. Скопление космической пыли действительно похоже на знаменитую тыкву с выдолбленным в ней злобным лицом.

Его подсвечивает звезда, вокруг которой оно образовалось. Она в 15–20 раз массивнее Солнца и находится во внешних областях Млечного Пути. Отмечается, что "выбоины" в этом облаке создал мощный поток излучения от светила.

"Тыкву" запечатлел космический инфракрасный телескоп "Спитцер", запущенный в 2003 году на орбиту вокруг Солнца. Его основная миссия завершилась в 2009 году, однако некоторые приборы до сих пор работают. Полностью аппарат планируют отключить в 2020 году.

Как подчеркнули в NASA, исследования внешней части галактики нужны в том числе для того, чтобы выяснить, насколько распространены там планеты, похожие на Землю по своему составу. По словам учёных, в этих областях космоса межзвёздное вещество намного холоднее и в нём заметно меньше тяжёлых элементов. Напомним, Солнце расположено на полпути к краю Млечного Пути.

Ранее Лайф писал о зловещем лице, которое сфотографировал в космосе телескоп "Хаббл".