Астронавты NASA сыграли в бейсбол на борту МКС — видео

40

Мяч у них был самый настоящий, а вот в качестве биты использовали большой фонарь.

На Международной космической станции состоялся импровизированный бейсбольный матч, пишет Daily Mail. Сообщается, что таким образом экипаж решил отметить завершение 115-го мирового чемпионата World Series.

В роли питчера, то есть подающего, выступила бортинженер Джессика Меир. Она запустила мяч в сторону бьющего — им был Эндрю Морган. Он успешно отразил удар своей "битой", которая на самом деле, судя по видео, представляла собой большой фонарь. Кристина Кох сыграла в качестве кэтчера, то есть её задачей было поймать мяч в случае, если Морган не отобьёт его. Впрочем, её помощь не понадобилась — коллега моментально отправил мяч обратно.

Позже Джессика сфотографировала мяч на фоне иллюминатора, в котором видна Земля, и выложила снимок в Twitter c подписью: "Этот быстрый мяч со скоростью 17 500 миль в час нашёл путь к куполу космической станции".

Этот мяч, мчащийся со скоростью 17 500 миль в час, нашёл путь к куполу космической станции

Стоит отметить, что 17 500 тысяч миль, или 28 тысяч километров в час — это скорость движения МКС по орбите. Станция совершает один оборот вокруг Земли за полтора часа, и экипаж 8 раз в сутки наблюдает рассвет и закат.

Ранее Лайф писал о первом в истории совместном выходе в открытый космос в чисто женском составе. Его совершили Джессика Меир и Кристина Кох. Ради этого для них усовершенствовали "выходные" скафандры. Девушки проработали за бортом более семи часов.

Автор:
АР
Адель Романенкова
  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×