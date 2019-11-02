Астронавты NASA сыграли в бейсбол на борту МКС — видео

Мяч у них был самый настоящий, а вот в качестве биты использовали большой фонарь.

На Международной космической станции состоялся импровизированный бейсбольный матч, пишет Daily Mail. Сообщается, что таким образом экипаж решил отметить завершение 115-го мирового чемпионата World Series.

В роли питчера, то есть подающего, выступила бортинженер Джессика Меир. Она запустила мяч в сторону бьющего — им был Эндрю Морган. Он успешно отразил удар своей "битой", которая на самом деле, судя по видео, представляла собой большой фонарь. Кристина Кох сыграла в качестве кэтчера, то есть её задачей было поймать мяч в случае, если Морган не отобьёт его. Впрочем, её помощь не понадобилась — коллега моментально отправил мяч обратно.

Позже Джессика сфотографировала мяч на фоне иллюминатора, в котором видна Земля, и выложила снимок в Twitter c подписью: "Этот быстрый мяч со скоростью 17 500 миль в час нашёл путь к куполу космической станции".

This 17,500 mph fastball found its way to the @Space_Station cupola. We hope all are enjoying watching the #WorldSeries action back on Earth! pic.twitter.com/5EUq4OLKb6 — Jessica Meir (@Astro_Jessica) October 28, 2019

Этот мяч, мчащийся со скоростью 17 500 миль в час, нашёл путь к куполу космической станции @Astro_Jessica

Стоит отметить, что 17 500 тысяч миль, или 28 тысяч километров в час — это скорость движения МКС по орбите. Станция совершает один оборот вокруг Земли за полтора часа, и экипаж 8 раз в сутки наблюдает рассвет и закат.

Ранее Лайф писал о первом в истории совместном выходе в открытый космос в чисто женском составе. Его совершили Джессика Меир и Кристина Кох. Ради этого для них усовершенствовали "выходные" скафандры. Девушки проработали за бортом более семи часов.