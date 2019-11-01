Праздник к нам приходит! Больше всего мусора в мире от Coca-Cola - учёные

Компания уже второй год возглавляет топ крупнейших производителей пластиковых отходов.

Экологическая организация Break Free From Plastic провела генеральную уборку на улицах и пляжах по всему миру, пишет The Intercept. Сообщается, что в акции приняли участие 72 тысячи волонтёров, они собирали мусор в 37 странах на четырёх континентах.

В общей сложности они собрали 475 тысяч всевозможных одноразовых пластиковых изделий. Происхождение примерно половины из них оказалось невозможно определить. Среди всех остальных на первом месте по количеству бутылки от Coca-Cola, их насчитали 11 732 штуки. В топ-5 крупнейших загрязнителей планеты пластиком также вошли компании Nestle, PepsiCo, Mondelez International и Unilever.

В целом на выброшенных упаковках значились названия 8000 различных брендов. Отмечается, что в разных частях света получился свой "антирейтинг". Coca-Cola — главный источник пластикового мусора в Европе и Африке, а вот в Азии и Южной Америке она на втором месте. На североамериканском континенте она и вовсе заняла пятую строчку, а лидеры там — Nestle, Solo Cup Company и Starbucks.

Стоит добавить, что в компании Coca-Cola заверили, что обеспокоены ситуацией с отходами, и даже запустили недавно во Вьетнаме предприятие по переработке использованных бутылок.

Каждый раз, когда наша упаковка попадает в наши океаны или куда бы то ни было, для нас это неприемлемо Комментарий компании Coca-Cola

В то же время, по словам представителей экологического движения, Coca-Cola уже второй год остаётся главным поставщиком пластикового мусора на планете.