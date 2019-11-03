Россияне создали андроида, поразительно похожего на обычного человека — видео

У инженеров уже целый список заказов: одного робота посадят в сервисный центр проверять паспорта, двое заменят мать и отца в семье, ещё один отправится на выставку.

Российские инженеры представили робота, которого сделали максимально похожим на обычного человека, пишет Daily Mail. Сообщается, что мимика андроида позволяет ему делать 600 разных выражений лица. Он может двигать глазами, бровями, губами, другими мышцами лица. В общей сложности у него 16 движущихся частей. По словам разработчиков, внешность робота можно сделать практически любой.

Ключевой момент в усовершенствовании робота — оцифровка его личности и создание индивидуальной внешности. Как результат — цифровое бессмертие Олег Кивокурцев, сооснователь компании Promobot

Кроме того, робот оснащён искусственным интеллектом, в который заложено 100 тысяч речевых модулей, то есть шаблонных фраз, с помощью которых обычно обращаются к клиентам. Инженеры заверили, что он способен заменить человека на некоторых должностях в бизнес-процессах. По их словам, робот может работать в том числе в аэропорту, банке или музее.

Андроида назвали Robo-C. Его создатели — команда российских инженеров из компании Promobot, которая базируется в городе Уорминстере, это в американском штате Пенсильвания. Их творение стоит от 20 до 50 тысяч долларов.

Отмечается, что в компанию поступило уже несколько заказов. В частности, одному роботу планируют доверить проверку паспортов в сервисном центре, другого отправят на выставку. Ещё двоих решила купить семья с Ближнего Востока: эти покупатели попросили сделать андроидов похожими на их мать и отца.