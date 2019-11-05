"Вояджер-2" прислал на Землю первые данные из межзвёздного пространства

Космический аппарат покинул пределы Солнечной системы в 2018 году и "посмотрел", что происходит вне действия нашего светила.

Американский исследовательский аппарат "Вояджер-2" прислал данные из межзвёздного пространства, сообщает NASA. По данным космического агентства, сейчас зонд находится далеко за орбитой Плутона в так называемой переходной зоне. Это примерно в 18 миллиардах километров от Земли.

Аппарат подтвердил, что плазма там плотнее и холоднее, чем внутри гелиосферы, то есть сферы действия Солнца. Кроме того, выяснилось, что за пределами Солнечной системы резко увеличивается скорость смертоносных космических лучей. Как ранее выяснили учёные, наше светило защищает Землю и остальные свои планеты от 70% этого излучения. Данные "Вояджера-2" также показали, что поток частиц по невыясненным пока причинам уходит за пределы гелиосферы. В NASA это сравнили с "протекающим" корпусом корабля.

Исследования Voyager показывают нам, как наше Солнце взаимодействует с веществом, которое заполняет большую часть пространства между звёздами в галактике Млечный Путь Эд Стоун, исследователь проекта Voyager

Напомним, "Вояджер-2" запустили в 1977 году для изучения дальних планет Солнечной системы. Он пролетел около Юпитера и Сатурна, в 1986 году достиг Урана, в 1989-м — Нептуна. Космический аппарат вторым в истории пересёк границы нашей звёздной системы. Первым был "Вояджер-1", запущенный тоже в 1977-м. Он преодолел такое расстояние в 2012 году.