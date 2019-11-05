Учёные нашли край Вселенной. Но пересечь его нельзя

Они заявили, что все мы находимся внутри раздувающейся сферы. И, по мнению некоторых космологов, однажды она "схлопнется" обратно.

Вселенная отнюдь не является "плоским" пространством, как до сих пор думало большинство учёных, пишет Nature Astronomy. Сообщается, что астрофизики пришли к выводу, что она имеет форму сферы и похожа на раздувающийся воздушный шар. На это указывают последние данные космической обсерватории "Планк", запущенной в 2009 году для изучения реликтового излучения.

Напомним, реликтовым называют "фоновое" микроволновое излучение, которое заполняет всю обозримую Вселенную и является "эхом" Большого взрыва. Космический спутник "Планк" показал, что под действием притяжения звёзд и галактик эти лучи искривляются, то есть меняют свою траекторию. Этот эффект называют гравитационным линзированием. Выяснилось, что это искривление даже больше, чем считали ранее.

Это стало мощным аргументом в пользу космологической теории "закрытой" (или "замкнутой") Вселенной. Сторонники этой гипотезы убеждены, что космос представляет собой некую гигантскую сферу, то есть он не безграничен. Однако, по их версии, оказаться за "краем" Вселенной невозможно: если к нему полететь, то со временем вернёшься туда, откуда стартовал. Кроме того, теория гласит, что данный "шар" возник в результате Большого взрыва и однажды перестанет раздуваться, вместо этого начнётся обратный процесс — сжатие. И закончится оно полным "схлопыванием" Вселенной в ту точку, из которой она возникла.