США официально отказались бороться с глобальным потеплением

Правительство страны направило в ООН уведомление о выходе из Парижского соглашения по климату.

США начали официальный процесс выхода из Парижского соглашения по климату. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление госсекретаря Майка Помпео. По его словам, Вашингтон уже направил соответствующее уведомление в Организацию Объединённых Наций. Глава Госдепартамента США добавил, что выход завершится через год.

Помпео напомнил, что президент США Дональд Трамп ещё в 2017 году заявил о намерении выйти из договора. Как писал Лайф, глава Белого дома назвал его глубоко ошибочным. Он отметил, что документ предполагает повышение цен на энергию для ответственных стран, но при этом участники соглашения закрывают глаза на источники самых масштабных загрязнений планеты.

В заявлении госсекретаря говорится, что США не игнорируют климатические угрозы и за последние полвека уменьшили объёмы вредных выбросов на 74%. Выбросы парниковых газов, по данным Помпео, сократились на 13%.

Мы продолжим, как и раньше, исследовать, реформировать и развивать нашу экономику одновременно с сокращением выбросов и предлагать помощь нашим друзьям и партнёрам в мире Майк Помпео, госсекретарь США

Парижское соглашение по климату — это договор в рамках конвенции ООН по климату. Его подписали в апреле 2016 года представители более 170 государств. Документ предусматривает прежде всего сокращение объёмов выбросов углекислого газа в атмосферу с целью сдержать глобальное потепление. Россия в сентябре 2016 года ратифицировала соглашение.

Стоит добавить, что климатологи предсказали повышение средних температур по всему миру на 14 градусов в течение ближайших 50 лет.