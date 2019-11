Учёные назвали главные секреты личного успеха

Они оценили, насколько важны для достижения целей характер, интеллект и физические силы.

Исследователи из США выяснили, каково значение личностных качеств для достижения успеха, пишет Proceedings of the National Academy of Sciences. Сообщается, что учёным это удалось по итогам 12 лет наблюдений за курсантами Вест-Пойнта — военной академии США. Исследование охватило более 11 тысяч молодых людей.

Все они при поступлении проходили испытание под названием "звериные казармы": в течение шести недель будущий кадет должен во всём подчиняться старшекурснику, выполнять его приказы и при этом строго следовать распорядку. В физическом и эмоциональном плане этот этап считается самым сложным. По статистике, в среднем 3% поступающих его не проходят.

По мнению учёных, пережить эти шесть недель помогает прежде всего выдержка, а ум и физические способности играют второстепенные роли. К примеру, интеллект понадобится для получения высоких оценок на экзаменах, а без достаточных физических сил не удастся пройти все четыре года обучения. Однако всё это уже потом, а сначала нужен твёрдый характер. Авторы научной работы пришли к выводу, что он необходим не только для учёбы в военной академии, но и для достижения любого успеха.