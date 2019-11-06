Учёные нашли способ победить болезнь Альцгеймера

Им это удалось после обследования пожилой женщины, которая оставалась в здравом уме до весьма преклонных лет, несмотря на тот факт, что старческое слабоумие в её семье передавалось из поколения в поколение.

В ДНК жительницы Колумбии нашли мутацию, которая защищает мозг от развития болезни Альцгеймера, пишет Nature Medicine. Сообщается, что женщина была среди 1200 человек, которые приняли участие в недавнем исследовании. У всех этих людей Альцгеймер — семейная болезнь, однако у некоторых она проявилась не так заметно.

Одна из пациенток заинтересовала учёных тем, что у неё слабоумие не проявилось совсем. Ей далеко за 70, но она сохраняет трезвость рассудка. Между тем у её родственников первые признаки болезни Альцгеймера появлялись уже примерно в 45-летнем возрасте. Причиной была генетическая патология. Примечательно, что у пациентки её тоже выявили.

Однако выяснилось, что в геноме женщины есть ещё две мутации. И на этот раз полезные. Исследователи назвали их "защитными": они не позволяют патогенным белкам накапливаться в мозге и таким образом замедляют развитие болезни.

Как ранее писал Лайф, для профилактики болезни Альцгеймера учёные посоветовали здоровый сон. Также они объяснили, почему этот недуг чаще поражает женщин.