Умную колонку взломали обычной лазерной указкой — видео

Исследователи, которые провели эксперимент, утверждают, что таким образом можно проникнуть в любое электронное устройство.

Учёные из Мичиганского университета и Университета электросвязи в Токио выяснили, что обычный направленный лазерный луч можно использовать для передачи голосовых команд умным колонкам и другим устройствам, в которых реализована функция управления голосом. Как сообщают исследователи, направленное излучение может воздействовать на электромеханические микрофоны, вмонтированные внутрь корпуса.

Исследователи выяснили, что голосовое управление с помощью микроколебаний можно активировать не только в iPhone любых моделей, но и в электрических автомобилях Tesla. Метод "взлома" умных устройств основан на возбуждении колебаний диафрагмы. Активация устройства происходит после серии импульсов, с помощью которых лазер может программировать устройство, имитируя обычный человеческий голос.

Инженеры выяснили, что использовать для атаки можно абсолютно любые лазеры. При этом можно использовать лазеры, работающие как в обычном, видимом спектре, так и в инфракрасном. Такие устройства, как отмечают инженеры, позволят проводить скрытые "атаки" на умные устройства в непосредственной близости от владельца, который не будет понимать, в чём дело.

В ходе самого любопытного эксперимента инженерам удалось с помощью миниатюрного лазерного излучателя мощностью всего 5 миливатт и телеобъектива с расстояния 75 метров активировать умную колонку Google Home. Серии импульсов хватило, чтобы передать колонке несколько голосовых команд, хотя устройство находилось внутри другого здания и было отгорожено от источника излучения двойным стеклопакетом.

При этом максимальная дальность действия лазера внутри помещения составляет 110 метров. Этого расстояния достаточно не только для того, чтобы узнать погоду, но и для отключения домашней сигнализации или открытия ворот в гараже.