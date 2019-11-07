Учёные: Антидепрессанты бесполезны для половины россиян

У 55% пациентов нашли особые генетические маркеры. Они блокируют фермент, нужный для усвоения этих препаратов.

Половине россиян не стоит принимать антидепрессанты, даже если их назначил врач, заявили в медико-генетическом центре Genotek. По данным его сотрудников, во многих случаях психотропные средства неэффективны либо вызывают побочные эффекты, и это объясняется генетическими особенностями.

Сообщается, что в центре провели исследование ДНК семи тысяч пациентов. Их возраст в среднем 37 лет. Выяснилось, что в геноме 55% из них есть маркеры, которые блокируют работу определённого фермента, необходимого для эффективности антидепрессантов. Из-за этого по крайней мере один из популярных препаратов не действует.

Учёные подчеркнули, что это не повод впадать в ещё большее отчаяние. По их словам, нужно просто выбрать другое лекарство, для которого не нужен вышеуказанный фермент. Исследователи призвали проводить генетический анализ всех пациентов с депрессией, прежде чем назначать им препарат, поскольку от его правильного выбора зависит успех лечения. Они напомнили, что психическое состояние человека может ухудшиться ещё больше из-за того, что антидепрессант ему не помогает.

По данным Всемирной организации здравоохранения, клинической депрессией страдают около 300 миллионов человек по всему миру. Восьминедельный курс лечения одним препаратом заканчивается выздоровлением лишь в 30% случаев.