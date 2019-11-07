Видеоигры не делают людей жестокими — исследование

Учёные заявили, что во многих случаях "стрелялки", наоборот, приносят пользу, потому что позволяют безопасно выплеснуть негативные эмоции.

Компьютерные игры не являются причиной проявлений жестокости у подростков, заявили учёные из Университета штата Техас в Арлингтоне (США). Их данные опубликованы в Contemporary Economic Policy.

Сообщается, что авторы научной работы проанализировали поведение 15 тысяч американских учеников старших классов. При этом сначала за ними наблюдали, когда они были ещё школьниками, а затем — когда они стали уже взрослыми людьми. Таким образом, исследование длилось много лет.

Выяснилось, что поклонники видеоигр действительно более склонны к насилию, однако, по мнению учёных, дело не в самих играх, а в особенностях характера и воспитания человека. Иными словами, компьютерные "стрелялки" и жестокость в реальном мире — следствия одного и того же.

Автор исследования Майкл Уорд выразил уверенность в том, что запрет на игры со сценами насилия никак не поможет сделать школьников добрее и даже, наоборот, может ещё больше навредить. Он убеждён, что для многих трудных подростков компьютерные игры — безвредный способ выплеснуть накопившиеся негативные эмоции, и, оставшись без него, они начнут искать другие пути, например могут устроить драку.