Илон Маск заявил, что новый пикап Tesla будет быстрее Porsche 911

Глава SpaceX и Tesla отмечает, что "кибергрузовик" будет круче, чем любые машины с двигателем внутреннего сгорания.

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск заявил, что новый пикап на полностью электрической тяге будет представлен 21 ноября 2019 года. В качестве площадки для презентации выбран завод SpaceX в Лос-Анджелесе, на котором собираются космические корабли.

Cybertruck unveil on Nov 21 in LA near SpaceX rocket factory — Elon Musk (@elonmusk) 6 ноября 2019 г.

Маск сообщил, что пикап имеет "душераздирающий" дизайн, а объём полезного пространства внутри сопоставим с самым популярным автомобилем в Америке — пикапом Ford F-150. Технические характеристики — разгон до 100 километров в час и запас хода — держатся в секрете, однако Маск отметил, что динамика нового автомобиля будет чуть выше, чем у базового суперкара Porsche 911.

Ранее Лайф сообщал, что Илон Маск по видео-конференц-связи поучаствовал в форуме малого и среднего бизнеса "Дело за малым", проходившем в Краснодаре 18 и 19 октября.