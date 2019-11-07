Сопротивляйся, мне это нравится. Как роботам помогает борьба с людьми — видео

Американские учёные сыграли в игру "попробуй отними" с искусственным интеллектом.

Сопротивление человека полезнее для обучения робота, чем его помощь, заявили исследователи Университета Южной Калифорнии. Об этом пишет Daily Mail. Сообщается, что учёные провели эксперимент в виде компьютерной симуляции. Это выглядело как игра.

На экране была роботизированная рука, управляемая искусственным интеллектом. Её задачей было брать и удерживать разные предметы, а человек за компьютером при этом пытался их отнять, действуя с помощью мыши. Выяснилось, что такая борьба помогла роботу гораздо быстрее научиться приспосабливать свою хватку к вещам разных форм и размеров. Благодаря сопротивлению он справлялся вдвое лучше, чем тогда, когда ему никто не мешал.

По мнению специалистов в области робототехники, это доказывает, что борьба против робота — лучший способ его тренировки.

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