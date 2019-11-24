В России решили создать квантовый компьютер за 24 млрд рублей

К 2024 году обещают догнать и перегнать Google c помощью сразу четырёх типов новейших супермощных устройств.

Компания "Росатом" приступила к разработке отечественного квантового компьютера, пишут "Ведомости". Сообщается, что в течение ближайших четырёх лет планируется создать сразу четыре типа новейших вычислительных устройств на 50–100 кубитов каждое. До сих пор в стране удалось построить систему лишь на два кубита.

Напомним, кубиты — это элементы хранения информации в квантовом компьютере. Они соединены между собой невидимой связью, которую физики называют квантовой запутанностью. Она проявляется в том, что, как только меняется состояние одной частицы, сразу же меняется поведение и другой, связанной с ней.

Благодаря этому явлению удаётся передавать информацию со скоростью, недоступной ни одному из существующих обычных компьютеров. К примеру, квантовый компьютер от Google за 3 минуты и 20 секунд справился с задачей, на которую любая другая машина потратила бы, по подсчётам экспертов, 10 тысяч лет. В "Росатоме" заявили, что российский квантовый компьютер будут применять прежде всего в промышленности.

Стоимость проекта, по данным компании, — 24 миллиарда рублей. Из них 13 миллиардов будут выделены из бюджета, остальные средства предоставят "Росатом" и другие компании.

Как ранее писал Лайф, в 2018 году российские учёные сообщали о планах создать квантовый компьютер за 900 миллионов рублей.