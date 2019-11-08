Учёные создали металл, который не тонет — видео

Этого удалось добиться благодаря использованию особого лазера, который создаёт внутри материала воздушные пузыри.

В США разработали технологию обработки металла для придания ему гидрофобных свойств, пишет ACS Applied Materials and Interfaces. Сообщается, что получившийся в итоге материал не тонет в воде, даже если сделать в нём пробоину или даже разломить на части.

Для этого металл обработали лазером сверхкоротких импульсов. Он создаёт множество микроскопических и наноразмерных пузырьков воздуха. За счёт них предмет выталкивается из воды и держится на поверхности.

На видео показан эксперимент: слева — предмет из обычного алюминия, справа — из нового супергидрофобного. Внешне они совершенно одинаковы, это две соединённые между собой пластины. Первый экземпляр сразу тонет, а второй всплывает, даже если погружать его специально и проделать в нём несколько отверстий. Исследователи два месяца продержали его на дне под грузом, и он всё равно не утратил своих свойств. На ролике видно, что за счёт обработки лазером в металле создаются воздушные пузырьки, которые не дают предмету утонуть. С обычным металлом так не происходит.

Разработчики рассказали, что на создание такого материала их вдохновила природа, а именно — пауки-серебрянки, которые погружаются в воду в воздушном пузыре, и огненные муравьи Solenopsis, они тоже захватывают пузырьки воздуха, собираются в группы и таким образом создают своеобразный "живой плот".

Созданный металл планируют использовать прежде всего для строительства кораблей и всевозможных плавучих приборов. Учёные подчеркнули, что точно так же можно сделать гидрофобным любой металл и вообще твёрдый материал.