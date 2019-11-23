Электрокары грозят миру экологической катастрофой — исследование

Учёные предупредили, что по мере их внедрения на свалках будут накапливаться литийионные аккумуляторы, полные опасных веществ.

Электромобили, которые считают экологичной заменой обычным машинам, на самом деле тоже опасны для окружающей среды, заявили британские исследователи. Об этом пишет Nature. По данным учёных, самая большая проблема в этом смысле — отработанные аккумуляторы, потому что они содержат вредные реагенты, и что с этим делать, на сегодняшний день по большому счёту неизвестно.

В опубликованной научной статье говорится, что в 2017 году в Великобритании продали более миллиона электрокаров. Исходя из того что в среднем батарея каждой машины весит 250 килограммов, получается, что к концу срока их службы страна получит 250 тысяч тонн опасных отходов. При этом спрос на электромобили растёт, и к 2040 году, по прогнозам учёных, в Британии нужно будет построить 8 гигафабрик по производству аккумуляторов.

Авторы исследования призвали как можно скорее разработать эффективные технологии утилизации батарей. По их мнению, нужно как минимум изменить дизайн аккумуляторов, их конструкцию, чтобы их легче было разбирать на части, сортировать и отправлять на переработку. Кроме того, учёные убеждены, что необходимо ввести единые стандарты производства батарей для электрокаров.