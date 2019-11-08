Учёные раскрыли главный секрет правильной пробежки

Они заверили, что бегать однозначно надо, но необязательно очень быстро или очень долго.

Лучше всего бегать по 50 минут в неделю, заявили учёные из Канады, Финляндии и Австралии. Об этом пишет British Journal of Sports Medicine. Сообщается, что к такому выводу они пришли после исследования, которое охватило более 230 тысяч человек. Большинство из них вообще не делали пробежек, остальные занимались физкультурой по-разному.

Выяснилось, что бегающие в любом случае здоровее ленивых, и у них на 27% меньше риска умереть от онкологических, сердечно-сосудистых и других заболеваний. В то же время статистика показала, что с увеличением продолжительности пробежек польза для организма не возрастает. Впрочем, и не уменьшается. Кроме того, не всегда помогает здоровью более быстрый бег. Отмечается, что оптимальный положительный эффект достигается пробежками на скорости от 8 до 13 километров в час.

В то же время исследователи подчеркнули, что поклонникам "жёсткого бега" — ежедневного либо по четыре часа в неделю — не обязательно сбавлять обороты, потому что такой фитнес тоже оздоравливает.

Ранее Лайф писал о рекомендациях немецких медиков, они призвали заниматься физическими упражнениями по 150 минут в неделю, чтобы снизить риск гипертонии.