Учёные развеяли миф о комнатных растениях

По данным учёных, добиться заметного эффекта в смысле кислорода можно, только если иметь по тысяче цветочных горшков на каждом квадратном метре.

Польза комнатных растений для воздуха — миф, заявили американские исследователи. Об этом пишет Daily Mail. Сообщается, что учёные обобщили результаты научных работ на эту тему, проведённых за последние 30 лет. В итоге они пришли к выводу, что растения слишком медленно впитывают вредные вещества.

По словам профессора Университета Дрексел в Филадельфии Майкла Уоринга, намного эффективнее для очищения воздуха элементарное проветривание или использование систем вентиляции. Он заверил, что добиться такой же пользы от растений можно, только если расставить по 93 растения на каждом квадратном футе помещения — это значит, по тысяче на квадратном метре.

Учёные напомнили, что уверенность в пользе комнатных цветов возникла во многом после эксперимента NASA в 1989 году. Тогда растение поместили в герметичную камеру, куда впрыснули вредное вещество. Однако, как подчеркнул Уоринг, это имеет мало общего с реальными условиями в доме или офисе, где опасных химических соединений намного больше. Они постоянно выделяются в том числе из принтера и чистящих средств.

Отмечается, что загрязнение воздуха в помещениях стало серьёзной проблемой по всему миру. По данным Британского королевского колледжа врачей, оно ежегодно приводит к смерти 99 тысяч жителей Европы.