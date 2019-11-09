К бабке не ходи. "Сглаз", "порча" или самовнушение?

Психологи предупреждают: если верить — это наверняка сработает. Так что гораздо лучше твёрдо верить в то, что всё это — полная ерунда.

Fortis imaginatio generat casum — "Сильное воображение создаёт событие". Это мы бесцеремонно присвоили себе эпиграф из произведения французского философа Мишеля де Монтеня. Называется оно "О силе нашего воображения".

Для примера возьмём одну из множества показательных историй, расскажем её анонимно. Допустим, кого-нибудь уволили. За нечестность. За нарушение корпоративных правил. Руководство абсолютно убеждено, что это непростительно, что так делать нельзя. А изгнанный с этим категорически не согласен и считает, что можно делать всё. Может быть, у него какая-то своя правда. Что на самом деле это вовсе не нечестно. Или что точно так же по-тихому делают все, просто ему не повезло — и он попался. В любом случае ему не стало стыдно, наоборот — он обиделся. В общем, не очень приятный эпизод. И вот буквально на следующий день после этого увольнения начальник приходит на работу, открывает ящик своего стола и видит вот это.

"Подскажите, люди знающие, у меня большие проблемы?" — пишет руководитель в рабочем чате и добавляет смайлик, изображающий смех.

То есть, с одной стороны, он признаёт, что вопрос не очень серьёзный, но с другой стороны — он всё-таки его задаёт. Заронилось зерно сомнения.

Как это работает

По сути, это окружает нас повсюду. Мы смотрим рекламу — и нам хочется это купить. Мы верим в то, что мир не спасти, — и ежедневно и ежечасно видим тому доказательства. Мы верим, что мир спасти можно, — и замечаем (а бывает, и совершаем) справедливые и даже героические поступки. Это разные проявления одного и того же — силы внушения.

Чтобы увидеть это, так сказать, воочию, психологи советуют провести простой эксперимент. К примеру, у вашего приятеля заболела голова, он спрашивает: "У тебя нет никакой таблетки?" Ты достаёшь ему капсулу и говоришь: "Вот, это мне друзья из Германии привезли, потрясающая вещь, как рукой сняло!" А на самом деле это просто какой-нибудь мультивитамин. Главное — чтобы человек поверил. А примерно через полчаса после того, как он проглотит наживку, нужно спросить, мол, ну как? И в большинстве случаев человек отвечает: "Да, ты знаешь, немного полегче стало. А где купить эти таблетки?" Это эффект плацебо. Placebo в переводе с латыни — "буду угоден" (или "понравлюсь").

А бывает ещё и обратный эффект — не плацебо, а ноцебо. Не "понравлюсь", а "наврежу". Приходилось слышать, что 13-го числа "обязательно что-нибудь не так"? А то, что не так (да ещё как "не так") бывает и 17-го, и 6-го, и 21-го, и всякого числа, — этого мы не замечаем.

Или вот: помните "Трое в лодке, не считая собаки"? Друзья собрались вместе, и один поделился впечатлениями от прочтения медицинской энциклопедии: он обнаружил, что болен "решительно всеми болезнями". Стали читать вместе и находить друг у друга мнимые симптомы. "Глазки дифтеритные, Джордж, дифтеритные…" У медиков это называется "заразный психоз".

И то же самое относится ко всякой нечистой силе и прочему. По миру бродят рассказы о том, как кого-то где-то "прокляли", — и с ним действительно что-то случилось. Но в действительности есть такая наука — психосоматика. Она изучает то, как человек может сам себе внушить, что он болен, что ему "крышка", вообще всё что угодно. И этот душевный настрой влияет на его физическое состояние. Это работает. Вот и вся магия.

Так вот, Мишель де Монтень, о котором мы упоминали вначале.

Вполне вероятно, что вера в чудеса, видения, колдовство и иные необыкновенные вещи имеет своим источником главным образом воображение, воздействующее с особой силой на души людей простых и невежественных, поскольку они податливее других Мишель де Монтень "О силе нашего воображения"

Кстати, таков же принцип всех этих пространных астрологических прогнозов: нам хочется в них верить, и вот — "помощь приходит с неожиданной стороны". Ну надо же! В свете таких историй библейская фраза "По вере вашей да будет вам" приобретает очень конкретный смысл. Можно даже сказать, научно обоснованный. Во что верим, то и получаем. Вывод очевиден: верующим надо верить нормально, по-настоящему, то есть не бояться никакой тётки и никакого дядьки. А у атеистов, в конце-то концов, есть наука. И все вместе повторяем волшебные заклинания: это всё брехня! Изыди, невежество!