Google — не доктор. Пользователи сервиса пожаловались на неверный диагноз

Сервис убедил многих людей в том, что у них опасная болезнь. Практически все "пациенты" посетовали, что их напрасно заставили волноваться.

Онлайн-консультации медиков в "Доктор Google" дают людям неверную информацию об их здоровье, пишет Daily Mail. Сообщается, что опрос двух тысяч жителей США показал, что 65% из них пользовались сервисом, и для большинства это закончилось неправильной постановкой диагноза. По словам пациентов, дальнейшие обследования показали, что медицинским данным Google можно доверять менее чем в 40% случаев.

Респонденты признались, что прибегли к помощи Интернета потому, что это казалось им быстрым и удобным способом развеять свою тревогу по поводу каких-то симптомов. Однако практика показала, что на самом деле их беспокойство только усилилось и привело к лишней трате времени и сил.

По мнению авторов исследования, всё это говорит о недостатках системы здравоохранения. По данным опроса, шесть из каждых десяти человек не ходят или редко ходят к врачу. В основном это из-за высоких цен на медицинские услуги — на это пожаловалось 47% респондентов. Ещё 37% заявили, что у них просто не хватает времени. Кроме того, пациенты заявили, что медики зачастую объясняют им результаты анализов и дают рекомендации слишком сложным языком.

Тот факт, что для обследования могут потребоваться недели или месяцы, подчёркивает необходимость более эффективных решений по проверке и изучению своего здоровья Роберт Мордкин, автор исследования

Медики также подчеркнули необходимость повышать уровень знаний людей о различных заболеваниях и вообще о строении человеческого организма. К примеру, лишь менее половины участников опроса правильно ответили на вопрос о том, где находится щитовидная железа.