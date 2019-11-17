Интернет-магазины научились узнавать мобильные номера посетителей сайтов

Ошарашенные пользователи пожаловались на назойливые спам-звонки. Некоторые онлайн-ретейлеры честно признались, что звонят тем, кто просматривает их страницы, чтобы "помочь им в процессе покупки".

Руководство мебельного интернет-магазина Wayfair подтвердило, что компания начала использовать новую программу, которая позволяет "видеть" телефонные номера людей, просматривающих сайт. Об этом пишет Daily Mail. Сообщается, что представители фирмы объяснили это желанием "помочь клиентам в процессе покупки". По данным СМИ, точно такую же технологию освоили StubHub и T-mobile.

Ранее на неожиданные спам-звонки от этих компаний пожаловались пользователи Twitter.

Я просматриваю Wayfair, и мой телефон тут же звонит — неизвестный номер. Я взяла трубку, и это был сотрудник Wayfair, сказавший, что они заметили меня на сайте. Так что счастливого жуткого Хэллоуина, я так понимаю @ArielDumas

Привет. Эээ. @Stubhub. Вы мне только что звонили насчёт билетов, которые я просматривал? Я не помню, чтобы разрешал вам использовать мой телефонный номер подобным образом, и такое отслеживание + немедленные действия довольно агрессивны @amarkon88

Вы что, ребята, вытворяете? Я просто смотрю ваш сайт, даже не авторизовался... и внезапно спустя 10 минут мне звонит не кто иной, как "эксперт T-mobile", чей номер я даже не сохранил... Ну правда... Это просто жуть... @joshgjohnson

Отмечается, что механизм отслеживания, по всей видимости, работает благодаря специальным плагинам, встроенным в сайт. По мнению экспертов, такая навязчивость скорее отпугивает потенциальных покупателей, чем привлекает их.