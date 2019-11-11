Инженеры показали роботов с коллективным разумом — видео

Они могут собираться в упорядоченные группы, рассредотачиваться, а потом находить друг друга снова.

В Массачусетском технологическом институте показали роботизированные устройства в виде кубиков, которые работают по принципу коллективного разума. По данным разработчиков, каждое из них может передвигаться самостоятельно и независимо, однако их действия подчиняются единому алгоритму.

Внутри каждого "робокубика" находится маховое колесо, оно вращается со скоростью около 20 тысяч оборотов в минуту и позволяет устройству перемещаться, вращаться вокруг своей оси и подпрыгивать. Кроме того, на нём установлены магниты, с помощью которых мини-роботы прикрепляются друг к другу и штрихкоды для распознавания "собратьев". Отмечается, что кубики могут также следовать за источником света.

Таким образом они могут быстро собираться в различные упорядоченные конструкции, затем снова рассредотачиваться и перемещаться в другое место. Создатели сравнили своё творение с пчелиным роем и сообществом муравьёв. По их мнению, идею можно использовать для экстренного возведения мостов или лестниц, чтобы спасать людей во время чрезвычайных ситуаций.

Ранее Лайф писал о методике обучения роботов, оснащённых искусственным интеллектом: выяснилось, что лучше всего они осваивают навыки благодаря сопротивлению людей.