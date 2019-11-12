NASA запустит скатов на Венеру

Они будут не плавать, а парить в плотной атмосфере соседней планеты. С плавниками ничего не случится — они металлические.

Инженеры из Университета Буффало (США) создадут по заказу NASA космические корабли в виде скатов, сообщается на сайте учебного заведения. Как заявили учёные, транспортные средства планируют использовать для исследования Венеры.

Согласно замыслу создателей, устройства будут трансформирующимися и их оснастят крыльями, которые будут развеваться так же, как грудные плавники скатов. Это придумали для того, чтобы зонд мог перемещаться в верхних слоях атмосферы планеты в условиях сильного ветра. Разработчики подчеркнули, что их творению предстоит летать в облаках из серной кислоты и при этом выдерживать температуру до +500 градусов по Цельсию.

Отмечается, что "скаты" будут облетать Венеру каждые четыре-шесть дней. Они будут работать на солнечных батареях, которые будут заряжаться на освещённой стороне и приводить в действие научные приборы. С помощью этих кораблей исследователи рассчитывают взять образцы венерианского воздуха, подробнее изучить климатические условия и вулканическую активность.

В университете напомнили, что соседняя планета много лет озадачивает учёных (и прежде всего из-за своих долгих ночей). Дело в том, что вокруг своей оси она вращается медленнее, чем вокруг Солнца, то есть получается, что сутки там длятся дольше года — 243 земных дня, в то время как продолжительность года составляет 225 земных дней.

Ранее Лайф писал о российско-американской исследовательской миссии на Венеру, которую планируют отправить ориентировочно в 2030 году.