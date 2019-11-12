Свидание с роботом. Как нейросеть "разводит на деньги" в Tinder

Сначала "он" просит позвонить или перейти по ссылке, а потом ты остаёшься не только без любви, но и без денег.

Эксперты по онлайн-знакомствам советуют женщинам не доверять неожиданным сообщениям вроде: "Привет, секси, рад тебя видеть". Тот, кто это пишет, может оказаться не человеком. Об этом говорится в статье Wink News. Специалисты предупредили, что в сервисе Tinder и на других подобных сайтах работают специальные боты, которые манипулируют доверчивостью одиноких сердец и выманивают таким образом деньги.

Сообщается, что схема работает примерно так: посетитель (речь идёт прежде всего о девушках и женщинах) смотрит профиль симпатичного парня, тот изъявляет немедленное желание познакомиться, присылает номер телефона и ссылку. Жертва нажимает "клик" и оказывается на каком-нибудь мошенническом сайте, где её убеждают оформить платную подписку. В итоге выясняется, что поклонник был несуществующим человеком.

Эксперты посетовали, что эту проблему сейчас практически невозможно как-то взять под контроль, поскольку ни один сайт знакомств не признаётся, что использует нейросеть. Они призвали обязать сервисы запускать только "полезные" боты для помощи клиентам и сообщать людям, что с ними переписывается не человек.

Ранее Лайф писал о девушке, которая попала в психиатрическую клинику после того, как мошенник из Tinder выманил у неё более 200 тысяч долларов. Отметим, что в данном случае это был не бот, а реальный человек.