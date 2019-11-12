В "МИСиС" нашли уникальный способ лечения рака

Новое исследование показало, что можно доставлять лекарства прямо в опухоль при помощи особых клеток.

Учёные из университета "МИСиС" разработали новый способ борьбы с онкологическими заболеваниями, пишет ACS Nano. Сообщается, что он предполагает доставку нужного препарата через поры, которые возникают внутри раковой опухоли.

Как пояснили исследователи, в злокачественном образовании из-за его повышенной потребности в кислороде и питании чрезмерно разрастаются сосуды. По их замыслу, через эти каналы в опухоль попадает много липосом — это внутриклеточные структуры, содержащие запас питательных веществ. Отмечается, что современная медицина научилась искусственно создавать липосомы с лекарствами внутри. Их называют липосомными препаратами. Таким образом, в случае рака эти средства могут оказывать точечное, целенаправленное воздействие на опухоль.

В "МИСиС" также обнаружили, что иммунные клетки под названием "нейтрофилы" очень помогают в таком лечении. Бывает так, что они выходят из сосудов, а липосомы этим активно пользуются: они проникают в опухоль через "приоткрывающиеся двери". Благодаря этому эффективность лечения возрастает на треть.

По словам учёных, их новый метод полезен ещё и тем, что предотвращает ненужное накапливание лекарственных препаратов в здоровых тканях, а это сейчас большая проблема в онкологии.