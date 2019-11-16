Учёные выяснили, откуда берётся плохое настроение

По их словам, всё дело в особых молекулах в мозге. Если их удалить, человек становится бодрее и веселее.

В человеческом организме есть молекулы, которые регулируют чувство тревоги и другие негативные эмоции, пишет Science. Сообщается, что они находятся в небольшой малоизученной части головного мозга под названием хабенула, она отвечает в том числе за ощущение боли, реакцию на стрессы, а также за чередование сна и бодрствования.

Выяснилось, что на мембранах её клеток накапливаются рецепторы необычной разновидности, учёные условно обозначили их как GluN1/GluN3A. Точно такие же есть и у мышей. Эксперимент на грызунах показал, что удаление или подавление этих рецепторов снизило у них стресс и повысило активность.

Исследователи убеждены, что обнаружение этих молекул позволит создать более эффективные антидепрессанты. Они отметили, что существующие лекарства зачастую дают побочные действия, поскольку влияют на работу всего мозга в целом.

Ранее Лайф писал об исследовании, которое выявило неэффективность антидепрессантов примерно для половины россиян. Учёные также выяснили, что люди, которые занимаются музыкой, счастливее и спокойнее.