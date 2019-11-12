Учёные распознали наркоманов по отпечатку пальца

Секрет в том, что следы наркотических веществ остаются на руках, даже если их тщательно смыть.

В британском Университете Суррея разработали методику выявления наркоманов по отпечаткам их пальцев, пишет The Journal of Analytical Toxicology. Сообщается, что она позволяет определить, принимает ли человек наркотики.

Учёные пояснили, что микроскопические следы наркотиков остаются на коже даже после того, как человек тщательно вымоет руки. Эти молекулы попадают на отпечаток пальца вместе с чернилами в процессе дактилоскопии, и с помощью химического анализа их можно распознать.

Исследователи проверили новую технологию в реабилитационных центрах для наркозависимых. Принимавшие наркотики пациенты прошли дактилоскопию, и у всех на отпечатках обнаружили соответствующие молекулярные следы.

В то же время они отметили, что наркотики могут оказаться на руках не только после их употребления: под подозрение может попасть и человек, который пожал руку наркоману или просто держал героин или кокаин в руках.

Ранее Лайф писал, что в Рязанской области ввели проверки на наркотики для школьников и студентов. Кроме того, российские учёные создали экспресс-тест, который позволяет по глазам определить человека в состоянии наркотического опьянения.