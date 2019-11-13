Астероид Ультима Туле переименовали из-за ассоциаций с нацизмом

Вообще-то, это словосочетание по-латыни значит всего лишь "край света" или "цель устремлений", но гитлеровская Германия повесила на него своё клеймо.

Астероид с неофициальным названием Ultima Thule переименовали, пишет Daily Mail. Сообщается, что теперь небесное тело будет называться Arrokoth — Аррокот, это слово означает "небо" на языке индейского племени поухатанов.

Напомним, этот астероид в 2014 году обнаружил телескоп "Хаббл", а позже запечатлел зонд New Horizons во время пролёта мимо Плутона. На сегодняшний день это самый далёкий от Солнца объект, исследованный космическими аппаратами. Он находится за орбитой Нептуна на расстоянии примерно 6,5 миллиарда километров от Земли.

Снимки показали, что это сдвоенный астероид, он состоит из соединённых между собой частей округлой формы. Диаметр одной из них — около 22 километров, другой — 15. Учёные полагают, что два небесных тела когда-то столкнулись и слились воедино. В NASA получившуюся форму сравнили со снеговиком, в России — с матрёшкой.

Условное обозначение астероида — (486958) 2014 MU 69. О названии долгое время шли споры. Изначально его неофициально именовали Ультима Туле, в переводе с латыни это значит "очень далеко", "конечная цель" или "край света". Стоит отметить, что в античной мифологии фигурирует остров Туле, который якобы был расположен на севере Европы. Согласно легенде, в IV веке до нашей эры его нашёл и изучил древнегреческий исследователь Пифей.

Именно это и не понравилось критикам названия Ultima Thule. Дело в том, что с 1918 по 1945 годы в Германии существовало "Общество Туле". Его идеологи заявили, что на том острове жили древние предки арийцев, выжившие после гибели Атлантиды. То есть "арийская раса", по их мнению, произошла от жителей мифического материка.

Из-за этих нацистских легенд астрономы пришли к выводу, что название астероида лучше изменить. Учёный Алан Штерн считает, что новое имя очень подходит небесному телу, потому что "отражает вдохновение при взгляде на небо".