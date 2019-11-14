Арктика безо льда. Как сейчас выглядит "последняя ледяная зона" — видео

За минувшие 35 лет льды у берегов Канады и Гренландии потеряли 95% массы. Учёные опасаются вымирания белых медведей.

Старейшие и самые толстые ледники Арктики тают намного быстрее, чем до сих пор считалось. Об этом сообщили в Американском геофизическом союзе. Учёные показали на видео, как за последние 35 лет изменился регион на западе Канадского Арктического архипелага, это недалеко от северных берегов Гренландии.

Эту область климатологи называют последней ледяной зоной. По их мнению, когда растает вся остальная Арктика, там ещё сохранится вечная мерзлота. Однако недавнее исследование заставило их усомниться в этом. По данным геофизиков, за минувшие десятилетия ледяная шапка потеряла 95% своей массы. Теперь в этой части Северного Ледовитого океана остался только сравнительно тонкий и подвижный лёд, который сильно подвержен сезонному таянию.

Учёные заявили, что при сохранении таких тенденций к 2030 году в Арктике летом не будет льда вообще. Это означает, что животный мир Арктики лишится последнего убежища.

Ранее Лайф писал о том, что произошло с ледниками Гренландии, а также об исчезающих ледниках Монблана. Учёные пытаются найти способ замедлить таяние, одно из их предложений — засыпать льды мелким кремнезёмом, чтобы он отражал солнечный свет. В то же время другие исследователи убеждены, что миру грозит не потепление, а похолодание.