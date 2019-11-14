На Марсе растёт количество кислорода

Да, он там есть, и каждую весну его становится больше. Причём учёные пока совершенно не понимают, откуда он берётся.

Количество кислорода на Марсе ежегодно увеличивается, сообщили исследователи из Американского геофизического союза. По данным учёных, с приходом весны на Красной планете его становится на 30% больше, а осенью концентрация снова снижается. Это показали измерения, сделанные марсоходом Curiosity в кратере Гейл. Планетологи подчеркнули, что тщательно их перепроверили.

Теперь учёные пытаются найти объяснение этим сезонным колебаниям. Предположили, что кислород может выделяться при распаде молекул воды или углекислого газа. Однако выяснилось, что для этого в марсианской атмосфере должно быть примерно в пять раз больше воды, чем там есть сейчас. Так что причиной регулярного повышения уровня кислорода считают какие-то неизвестные процессы. Исследователи надеются, что разгадка этой тайны поможет в поиске возможных признаков обитаемости Марса.

Отметим, что среднегодовое количество кислорода в воздухе Марса составляет 0,16%. Для сравнения, на Земле его 20,95%. Атмосфера соседней планеты на 95% состоит из углекислого газа, в ней также есть азот, аргон и угарный газ.

Ранее Лайф писал об остатках потенциально "живого" солёного озера, найденных в кратере Гейл, а также о необычных образованиях, похожих на земные строматолиты — известковые отложения, возникающие в результате жизнедеятельности цианобактерий.