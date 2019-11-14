В космосе нашли звезду, которая вырвалась из сверхмассивной чёрной дыры

Когда-то у неё был напарник, но его "засосало". Её спасение объяснили особым гравитационным эффектом.

В созвездии Журавль нашли "убегающую звезду" S5-HSV1, которая мчится примерно в десять раз быстрее большинства других звёзд Млечного Пути. Об этом пишет Daily Mail. По приведённым в статье данным, траектория движения S5-HSV1 показывает, что она летит по направлению к краю галактики и когда-нибудь окажется за её пределами.

Учёные из американского Университета Карнеги-Меллона подсчитали, что около 5 миллионов лет назад звезда находилась в галактическом центре. Там находится сверхмассивная чёрная дыра, она в 4 миллиона раз тяжелее Солнца. Объект называется Стрелец А*, потому что расположен в созвездии Стрельца.

То, что "беглянке" удалось вырваться из плена невероятного притяжения, исследователи объяснили особым явлением. По версии астрономов, изначально звезда была частью двойной системы, то есть у неё был напарник. В какой-то момент оба небесных тела захватила гравитация чёрной дыры. Одно из них попало в ловушку, из которой не выбраться, но второе — S5-HSV1 — оказалось немного дальше, оно начало вращаться вокруг Стрельца А* с огромной скоростью и было просто "выброшено" прочь из центра галактики. Учёные называют этот эффект "механизмом Хиллса" — в честь американского астрофизика Джека Хиллса, который его открыл.

Напомним, весной 2019 года астрономам впервые удалось получить снимок тени чёрной дыры.