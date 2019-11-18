В США запустят летающие мотоциклы — видео

По замыслу инженеров, байкеры будут подниматься на высоту до 4,5 километра и разгоняться до 600 с лишним километров в час.

В США появятся летающие мотоциклы, пишет Daily Mail. Сообщается, что на создание первого опытного образца собрали 2 миллиона долларов. Инженеры заявили, что машины будут летать на высоте до 4,5 километра и развивать скорость до 640 километров в час. Заявленная продолжительность полёта — от 10 до 22 минут в зависимости от высоты и веса пилота.

Компания-производитель планирует разработать в том числе ультралёгкую модель, её и выпустят в продажу. Такой мотоцикл сможет разгоняться лишь до 96 километров в час. Зато на управление им не потребуется лётной лицензии. Впрочем, будущему владельцу придётся пройти специально разработанную программу обучения.

Другую, более мощную версию транспортного средства, хотят предложить военным и государственным ведомствам. На такой машине сможет летать только профессиональный пилот.

Добавим, что конструкция мотоциклов предусматривает вертикальные взлёт и приземление, а их двигатели будут работать на керосине, дизеле либо авиационном топливе.

Напомним, в России тоже разрабатывают летающие мотоциклы, в 2017 году прототип показали на авиасалоне "МАКС". Ранее Лайф писал о костюме "Железного человека", в котором британский изобретатель успешно перелетел через пролив.