Учёные подсчитали, сколько в космосе "планет Татуин" с двумя солнцами

В радиусе 500 парсек изучили более тысячи планетных семейств. Оказалось, что их освещают не только парные солнца, но и тройные, нашлось даже одно четверное.

В окружающем нас космосе есть 176 двойных звёзд с планетами, пишет Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Сообщается, что астрономы пересчитали все звёздные системы в радиусе 500 парсек вокруг Земли. Пятьсот парсек — это 1630 световых лет, то есть это то расстояние, которое свет преодолевает за 1630 лет. Для сравнения: от Солнца до Земли свет долетает за 8 минут.

В этих пределах нашли 1367 планетных систем помимо нашей Солнечной. К удивлению учёных, выяснилось, что более 1100 из них вращаются вокруг одиноких звёзд и лишь две сотни светил имеют компаньонов. Это вдвое меньше, чем показывали теоретические расчёты. Кроме двойных солнц нашли также 27 "трио" и один "квартет", то есть семейство из четырёх звёзд.

Исследователи обнаружили, что некоторые из этих союзов являются очень тесными, то есть звёзды находятся близко друг к другу. Например, на расстоянии 20 астрономических единиц, это, грубо говоря, 20 дистанций между Солнцем и Землёй. А иногда, напротив, звёзды-компаньоны расположены в тысячах астрономических единиц друг от друга. В этих случаях второе, или третье, или четвёртое Солнце в небе такой "планеты Татуин" видно не так слепящий диск, а скорее как самая яркая звезда.

Напомним, вымышленная планета Татуин из киносаги "Звёздные войны" стала самой известной иллюстрацией возможной жизни в двойной звёздной системе. Ранее Лайф писал, что астрофизики считают такие миры более пригодными для обитания, поскольку вокруг двух Солнц планета может обосноваться только на оптимальном расстоянии — в так называемой "зоне Златовласки", где света и тепла не слишком много и не слишком мало. Аналогичные данные приводили и в NASA.