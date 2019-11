Насколько вы Фредди Меркьюри? Google выпустила приложение для оценки голоса

Пользователю предлагают спеть один из суперхитов Queen, и программа сравнивает высоту тона и вообще вокальные данные человека с легендарным голосом.

Исследователи из Google Research представили приложение под названием FreddieMeter для оценки вокальных данных. Об этом компания сообщила в своём официальном блоге. По данным разработчиков, программа распознаёт частоту звуковых колебаний во время пения и таким образом определяет, насколько хорош слух исполнителя, то есть насколько верные ноты он берёт.

За образец взяли голос вокалиста Queen Фредди Меркьюри. Желающему сравнить свои способности с талантом вошедшего в историю музыканта нужно спеть одну из четырёх известных песен группы: Don't Stop Me Now, We Are the Champions, Bohemian Rhapsody или Somebody to Love. Исполнение надо постараться сделать максимально похожим на оригинальное. Совпадение оценивается по 100-балльной шкале.

Ранее Лайф писал о новом клипе Queen, в котором "Богемская рапсодия" звучит в исполнении фанатов со всего мира. Музыканты прослушали пение пяти тысяч поклонников и собрали кавер-версию из лучших фрагментов. Напомним, после выхода фильма "Богемская рапсодия", посвящённого легендарному коллективу, произошёл новый всплеск популярности Queen, особенно среди молодёжи. После премьеры клип 1975 года на знаменитую песню набрал более миллиарда просмотров. Стоит упомянуть, что именно с этого видео началась эпоха расцвета музыкальных клипов.