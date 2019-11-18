"Роскосмос" создаст самолёт для войны на орбите

Новый корабль сможет кратковременно летать с гиперзвуковой скоростью и совершать активные манёвры.

"Роскосмос" получил патент на схему двигателя для специального самолёта, способного кратковременно летать с гиперзвуковой скоростью и запускать ракеты в космос, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на "Роспатент". Специалисты "Роскосмоса" создали схему комбинированного двигателя, совмещающего возможности воздушно-реактивного двигателя и жидкостного ракетного двигателя (ЖРД). Двигатель может быть использован для создания авиационно-космической системы горизонтального старта или для создания самолёта, который будет иметь возможность осуществлять кратковременный полет с гиперзвуковой скоростью.

Этот двигатель, как отмечается в описании патента, предлагается использовать на самолёте-разгонщике, который будет взлетать с аэродрома, набирать скорость до шести Махов и запускать со своего борта в космос полезную нагрузку, которой может выступать ракета с различным оснащением. Важность разработки в "Роскосмосе" подтверждают ведущимися в США и Великобритании аналогичными работами по созданию комбинированного двигателя по программе SABRE. Зарубежная разработка, как отмечается в пояснении к патенту, имеет сложную схему двигателя. Российское изобретение существенно проще.