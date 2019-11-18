Исследователи назвали главные признаки фейк-ньюс

Они заявили, что читатель легко может распознать "утку" по характерным особенностям.

Учёные объяснили, как отличить фейковые новости от достоверной информации, пишет American Behavioural Scientist. Сообщается, что они назвали семь главных разновидностей "фальшивых" статей и заметок. Среди них газетные утки, материалы с недостоверной информацией, выраженным предвзятым мнением, а также "убеждающие" тексты. Также к поддельным новостям отнесли сатирические публикации и материалы из категории городской журналистики.

По мнению исследователей, все эти тексты имеют общие черты: в них не выдержан журналистский стиль, который отличается в первую очередь нейтральной лексикой и отсутствием оценочных слов. Кроме того, авторы научной работы отметили, что в таких материалах часто замалчиваются факты, имеющие значение, и при этом содержится много эмоционально окрашенных предложений. В список признаков fake news также включили "кричащие" и провокационные заголовки, а также ссылки на не названные источники информации.

Как подчеркнули учёные, если на новостном портале для обратной связи указан нестандартный адрес электронной почты, то это наверняка сайт фейков. Нестандартный адрес — это значит не со своим собственным оригинальным доменом, совпадающим с названием издания. К примеру, в списке контактов редакции Life.ru значится стандартный e-mail — info@life.ru. Стоит назвать ещё одну упомянутую в исследовании особенность статей-подделок: в них под видом новости часто подают рекламные материалы, причём не делая соответствующих пометок.

Как отметили составители этого списка, он нужен не только для того, чтобы помочь читателям разобраться в том, что за материал перед ними. Учёные заявили, что с помощью их исследования можно будет создать нейросеть, которая будет автоматически распознавать фейки и предупреждать о них.