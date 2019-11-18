Исследователи назвали главные признаки фейк-ньюс

Учёные объяснили, как отличить фейковые новости от достоверной информации, пишет American Behavioural Scientist. Сообщается, что они назвали семь главных разновидностей "фальшивых" статей и заметок. Среди них газетные утки, материалы с недостоверной информацией, выраженным предвзятым мнением, а также "убеждающие" тексты. Также к поддельным новостям отнесли сатирические публикации и материалы из категории городской журналистики.
По мнению исследователей, все эти тексты имеют общие черты: в них не выдержан журналистский стиль, который отличается в первую очередь нейтральной лексикой и отсутствием оценочных слов. Кроме того, авторы научной работы отметили, что в таких материалах часто замалчиваются факты, имеющие значение, и при этом содержится много эмоционально окрашенных предложений. В список признаков fake news также включили "кричащие" и провокационные заголовки, а также ссылки на не названные источники информации.
Как подчеркнули учёные, если на новостном портале для обратной связи указан нестандартный адрес электронной почты, то это наверняка сайт фейков. Нестандартный адрес — это значит не со своим собственным оригинальным доменом, совпадающим с названием издания. К примеру, в списке контактов редакции Life.ru значится стандартный e-mail — info@life.ru. Стоит назвать ещё одну упомянутую в исследовании особенность статей-подделок: в них под видом новости часто подают рекламные материалы, причём не делая соответствующих пометок.
Как отметили составители этого списка, он нужен не только для того, чтобы помочь читателям разобраться в том, что за материал перед ними. Учёные заявили, что с помощью их исследования можно будет создать нейросеть, которая будет автоматически распознавать фейки и предупреждать о них.