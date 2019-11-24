Нейросеть показала, что скрывается на подводных снимках — фото и видео

Компьютерная программа удалила оттенки и искажения, которые создаёт вода, и океанские глубины предстали в потрясающих красках.

В израильском Университете Хайфы создали нейросетевой алгоритм, который убирает воду с фотографий океанских глубин. Об этом сообщается на сайте некоммерческой организации "Фонд компьютерного зрения". По опубликованным данным, программа придаёт подводному миру тот вид, который был бы у него, если бы вся вода вдруг исчезла. Она удаляет зелёные и голубые оттенки, а также исправляет создаваемые водой искажения.

Выяснилось, что океаны скрывают множество ярких красок. Автор разработки — океанолог из Массачусетского технологического института Дерея Аккайнак. Для обучения нейросети она использовала 1100 собственных фотографий, сделанных под водой. Работа над созданием программы заняла четыре года.

Исследователь рассказала, что располагала рядом с крупными рифами и другими яркими объектами цветовую шкалу. Это помогало программе понять, какие цвета ей нужно воссоздать. Как подчеркнула океанолог, нейросеть максимально точно восстановила естественный вид объектов, а не просто усилила жёлтые и зелёные оттенки, как это делает Photoshop и другие программы обработки изображений.

Как ранее писал Лайф, нейросетям уже нашли множество применений. К примеру, есть программа, которая по фотографии человека может рассчитать его зарплату. В приложении Tinder и на других сайтах знакомств созданы боты, которые завлекают пользователей с целью выманить у них деньги. Кроме того, с помощью нейросети будет ездить беспилотный поезд "Ласточка".